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В Алтайском крае возбудили дело после крушения самолета

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Алтайском крае

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Телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

По факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На текущий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный. По данным регионального управления МЧС, в результате падения погиб пилот воздушного судна. Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

9 сентября в Московской области разбился легкий самолет Ан-2. Воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Позже Telegram-канал 112 опубликовал первое фото с места падения.

Ранее пропавший 17 лет назад самолет нашли на дне озера с останками пассажира.

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