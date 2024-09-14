В Алтайском крае возбудили дело после крушения самолета

По факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На текущий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный. По данным регионального управления МЧС, в результате падения погиб пилот воздушного судна. Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

9 сентября в Московской области разбился легкий самолет Ан-2. Воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Позже Telegram-канал 112 опубликовал первое фото с места падения.

Ранее пропавший 17 лет назад самолет нашли на дне озера с останками пассажира.