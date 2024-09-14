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Выдра утащила ребенка под воду во время прогулки с матерью

Fox News: в США выдра напала на ребенка и утащила его под воду

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Depositphotos

В штате Вашингтон выдра напала на ребенка, гулявшего с матерью вдоль берега реки, животное искусало мальчика и пыталось утащить его под воду. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Брементон, женщина прогуливалась вдоль берега с маленьким ребенком. В какой-то момент на мальчика напала выдра, зверь набросился на ребенка и утащил его под воду. Мать вытащила сына из воды, хищник успел несколько раз укусить ее за руку.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Женщине и ребенку обработали раны. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) сумели отловить и ликвидировать выдру. По данным департамента, за последнее десятилетие в штате было зафиксировано шесть нападений выдр на людей.

До этого сообщалось, что в поселке Дубна Тульской области бобр пробрался на приусадебный участок, напугал людей и напал на собаку. На место прибыли спасатели МЧС, с помощью сачка им удалось отловить агрессивного незваного гостя и в сетчатом мешке отвезти его к месту обитания на реку.

Ранее жительницу Мюнхена доставили в больницу с укусом бобра.

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