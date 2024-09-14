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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога прозвучала в Николаевской и Сумской областях Украины

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Николаевской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным ресурса, сперва сирены начали работать в Николаевской области на юге страны. Через несколько минут тревогу объявили в Сумской области, расположенной на севере Украины.

При этом в Воздушных силах Украины заявили, что в Николаевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 14 сентября украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве. СМИ не уточнило детали происшествия. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в столице страны объявляли воздушную тревогу.

Позже в Киеве произошла еще одна серия взрывов. «Общественное» не уточнило место происшествия. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

Кроме того, ночью несколько взрывов прогремело в Одессе. По словам мэра города Геннадия Труханова, на населенный пункт был совершен налет беспилотников.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне визита Блинкена и Лэмми.

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