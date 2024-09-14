Пилот погиб при крушении самолета в российском регионе

В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный. В результате крушения погиб пилот воздушного судна.

«Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный. На месте работают оперативные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

9 сентября в Московской области разбился легкий самолет Ан-2. Воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Позже Telegram-канал 112 опубликовал первое фото с места падения.

В конце августа во Владикавказе самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку. Среди пассажиров было 15 человек, из них двое детей. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.