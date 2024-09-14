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Бизнесмен Григорян отрицает вину в хищении у Минобороны

Бизнесмен Григорян не признает вину в хищении у Минобороны 7 млн рублей

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Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян не признает вину в мошенничестве по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Согласно материалам дела, на первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал», — рассказал источник.

По словам представителя правоохранительных органов, Григорян заявил, что считает заключение под стражу строгой по отношению к нему мерой, и заверил, что не собирается скрываться.

Григорян был арестован накануне, он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие подозревает, что бизнесмен причастен к даче взятки экс-начальнику Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, в результате чего получил подряд на реконструкцию общежития, при реализации которого были похищены денежные средства. Если эта информация подтвердится, в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки.

Ранее сообщалось, что Кузнецову дали взятку в виде дома и участка.

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