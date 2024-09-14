В Бурятии двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом

В Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Инцидент произошел 10 сентября. Мать девочки приготовила суп, оставила на плите кастрюлю и отлучилась в ванную. В какой-то момент ребенок потянул емкость на себя и обварился ее содержимым.

Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. Медики диагностировали у ребенка ожоги 60% тела, состояние девочки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги, упав в ведро с кипятком. Врачи диагностировали у мальчика ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган. Мальчика привезли на скорой в ожоговое отделение Детской городской больницы № 1. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося изучают в городской полиции.

Ранее в Ленобласти годовалый ребенок обварился кипятком.