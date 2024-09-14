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В Тюменской области мать два года истязала дочь

В Тюменской области мать избивала трехлетнюю дочь

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Depositphotos

Жительницу Тюмени будут судить за истязание трехлетней дочери, женщина два года наносила ребенку побои. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 24-летняя жительница Тюменской области с июля 2022 года по август 2024 года истязала малолетнюю дочь. Трехлетняя девочка подвергалась систематическим избиениям со стороны матери.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину. Суд заключил мать под стражу, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали фермера, виновного в нападении на ребенка. 50-летний фермер и его 62-летний работник вечером 7 августа встретили восьмилетнего сына соседей и удерживали его некоторое время, угрожая физическим устранением.

Ранее челябинку, избивавшую свою 13-летнюю падчерицу, отправили в колонию.

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