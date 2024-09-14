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Россиянка обвинила мужа в изнасиловании 10-летнего сына

«Фонтанка»: в Петербурге жена обвинила мужа в изнасиловании сына

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жительница Петербурга обвинила супруга в сексуальном насилии над их общим сыном, мужчина заключен под стражу. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Колпино. Женщина сообщила, что ее муж подверг сексуальному насилию их сына. По словам россиянки, преступление против половой неприкосновенности мальчика произошло еще в 2017 году, когда семья проводила отпуск в Ставропольском крае, на тот момент ребенку было 10 лет.

Спустя несколько часов мужчину задержали. Следственный отдел по Колпинскому району возбудил уголовное дело, фигурант помещен в изолятор.

До этого сообщалось, что в Москве арестовали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки в салоне. По версии следствия, 1 сентября водитель припарковался на улице Знаменские Садки и там надругался над россиянкой. Причастность мужчины к произошедшему подтверждается материалами уголовного дела.

Ранее в Петербурге иностранец изнасиловал в подвале восьмилетнюю девочку.

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