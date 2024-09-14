Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани пьяный мужчина пробрался в чужой дом и ранил ножом подростка

В Краснодарском крае будут судить мужчину, ранившего ножом спящего подростка

close
Shutterstock

В Краснодарском крае поймали мужчину, который пробрался в чужой дом и ударил ножом спящего подростка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в июне 2024 года, 12-летний мальчик вместе с матерью приехал в Тамань в гости к тете. В один из дней семья собиралась ложиться спать, когда в доме неожиданно погас свет. Спустя некоторое время хозяйка дома слышала странные звуки из комнаты племянника.

По данным Telegram-канала «ЧП Краснодар», тетя вошла в комнату к мальчику и увидела, что над ним стоит мужчина с натянутой на лицо майкой и окровавленным ножом. На крики родственницы прибежала мать мальчика, женщины пытались остановить злоумышленника, но тот скрылся с места происшествия. Пострадавшего ребенка с ножевым ранением трахеи доставили в реанимацию.

Полицейским удалось задержать нападавшего, им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 31-летний житель станицы Кущевской, приехавший в Тамань на заработки. Полицейским он сказал, что ничего не помнит и не понимает, зачем это сделал. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин, изрезавший ножом ребенка и двух прохожих, получил 15 лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами