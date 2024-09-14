На Кубани пьяный мужчина пробрался в чужой дом и ранил ножом подростка

В Краснодарском крае поймали мужчину, который пробрался в чужой дом и ударил ножом спящего подростка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в июне 2024 года, 12-летний мальчик вместе с матерью приехал в Тамань в гости к тете. В один из дней семья собиралась ложиться спать, когда в доме неожиданно погас свет. Спустя некоторое время хозяйка дома слышала странные звуки из комнаты племянника.

По данным Telegram-канала «ЧП Краснодар», тетя вошла в комнату к мальчику и увидела, что над ним стоит мужчина с натянутой на лицо майкой и окровавленным ножом. На крики родственницы прибежала мать мальчика, женщины пытались остановить злоумышленника, но тот скрылся с места происшествия. Пострадавшего ребенка с ножевым ранением трахеи доставили в реанимацию.

Полицейским удалось задержать нападавшего, им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 31-летний житель станицы Кущевской, приехавший в Тамань на заработки. Полицейским он сказал, что ничего не помнит и не понимает, зачем это сделал. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин, изрезавший ножом ребенка и двух прохожих, получил 15 лет колонии.