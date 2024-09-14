Замглавы Подольска остается под следствием по делу об аварии в котельной зимой

Свидетели подтверждают причастность заместителя главы подмосковного Подольска Романа Рязанцева к аварии в котельной, из-за которой часть города осталась без теплоснабжения посреди зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Утверждается, что обвинение против Рязанцева строится на основе показаний свидетелей и потерпевших, а также протокола осмотра места происшествия и иных материалов, представленных следствием.

До этого обвиняемый в сбое работы в котельной в Подольске, генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину.

Также стало известно, что бывшему министру энергетики Московской области Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, могут предъявить еще одно обвинение.

Ранее власти Подмосковья пообещали возместить ущерб от отключения тепла жителям Климовска.