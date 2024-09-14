Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

СМИ не уточнило место происшествия. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Официальные власти пока не комментировали инцидент.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице Украины была объявлена в 01:38 мск.

Полчаса назад сообщалось о взрывах в Одессе. Местные паблики написали, что взрывы прогремели в нескольких районах города и в пригородах — в том числе между Ильичевском (украинское название — Черноморск) и Совиньоном. Отмечается, что некоторые беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны прямо над жилыми домами, на которые упали горящие обломки. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил налет дронов на Одессу.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв.