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В Белом доме не сочли смешной реакцию RT на санкции

Белый дом: США не смеются, когда речь идет о подрыве институтов демократии

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга прокомментировала реакцию RT на введенные против телеканала санкции США и подчеркнула, что в Вашингтоне серьезно относятся к происходящему.

Задавший вопрос журналист упомянул, что после новости о новых ограничениях США в отношении RT телеканал иронично заявил, что все время вещал «прямо из штаб-квартиры КГБ» и что у него «заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает».

Жан-Пьер в ответ сказала, что минюст, минфин и Госдеп предприняли действия, чтобы помешать его «скрытым информационным операциям» по подрыву демократических институтов внутри США.

«Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно, и мы относимся к этому очень серьезно», — заявила она.

4 сентября 2024 года Госдеп ужесточил правила работы в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составляющих РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Американские власти присвоили этим информационным ресурсам статус «иностранных представительств» и обязали уведомлять обо всех работающих в США сотрудниках, а также раскрывать данные о владении недвижимостью в стране.

В тот же день минфин США ввел санкции в отношении руководства RT и некоторых сотрудников телеканала. Меры американской стороны стали ответом на «вредоносные усилия Москвы» по влиянию на президентские выборы в стране в этом году.

После новых санкций в отношении RT 13 сентября глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил сотрудников телеканала в работе на спецслужбы РФ и участии в закупках вооружений. По его словам, данные ресурсы «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

Ранее Захарова предложила США обзавестись специалистом по санкциям против РФ.

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