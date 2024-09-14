Россиянам объяснили, как распознать психопата

Вступая в отношения, мы ждем взаимного уважения, любви и поддержки. Но иногда на пути встречаются люди, которые способны разрушить нашу самооценку и жизнь. Психолог Валерия Базарова рассказала «Газете.Ru», на что обратить внимание, чтобы распознать психопата, а также как защитить себя и выйти из нездоровых и опасных связей.

По ее словам, психопаты обладают определенными общими чертами, но путь к развитию и прогрессированию этих черт может быть разным.

«В качестве первого фактора можно назвать физиологический: тяжелая беременность, гипоксия плода, переживание беременной женщиной физического насилия и т.д. Второй фактор — это воспитание. Дети, выросшие с эмоционально холодной матерью, которая отталкивала ребенка, чаще имеют психопатические черты», — объяснила эксперт.

Психопаты — это люди с определенным набором патологических симптомов, которые можно диагностировать. Среди них: полное отсутствие эмпатии, то есть способности сопереживать и чувствовать эмоции окружающих; психопаты действуют исключительно в своих интересах; манипулируют, чтобы удовлетворить свои потребности; у них искажено понимание любви и близости, которые часто проявляются через давление и агрессию.

«В карьере психопаты могут быть очень даже успешными. С их склонностью к манипуляциям, хитрости и холодному расчету, они часто добиваются больших высот в бизнесе, строят компании и успешно заключают крупные сделки. Также, психопатов иногда путают с нарциссами, но первый вариант проявляется более ярко. Если нарцисс просто ищет восхищения и признания от окружения, то психопат полностью лишен эмпатии и может проявлять жестокость», — подчеркнула она.

Психопаты умеют очаровывать, могут казаться заботливыми и мягкими, но это лишь часть игры — этап идеализации и романтизации, чтобы заманить жертву.

«Часто жертвы психопатов — это женщины с зависимостью от адреналина, выросшие в деструктивных семьях, иногда с отцом-тираном или зависимой матерью. Например, девочка, которая с детства была вынуждена заботиться о родителях, рано стала самостоятельной, может воспринимать психопатов как «сильных» мужчин. Ей кажется, что их хладнокровие и властность дают ей чувство безопасности, которого она не видела в семье. Психопат не проявляет жертвенности, которую она наблюдала в матери, что делает его еще более привлекательным. Женщины, выросшие в таких семьях, часто влюбляются именно в нездоровых личностей, испытывая при этом к ним сильное влечение: так называемых «бабочек в животе», — добавила психолог.

Точно так же может происходить и с мужчинами, выросшими в деструктивной среде. Если мальчик воспитывался слабой, жертвенной матерью, то он может занять слабую позицию и стать легкой мишенью для женщин с пограничными расстройствами или психопатией.

Чтобы не притянуть такого человека в свою жизнь, важно избавиться от постоянного чувства вины, синдрома «хорошей девочки» и самозванца. Это даст внутреннюю опору и позволит избежать деструктивных сценариев в отношениях.

«Важно научиться чувствовать свое состояние рядом с другими людьми. Когда вы рядом с психопатом, может появляться слабое, но ощутимое чувство тревожности и напряжения в теле. Однако эта тревога может маскироваться под «химию» и влечение к человеку», — отметила Базарова.

По словам психолога, в общении с такими людьми должно насторожить быстрое вовлечение в отношения. Психопат на ранних этапах может говорить, что вы — та самая, которую он всегда искал. Он будет стремиться к быстрой эскалации отношений: «Я хочу жениться, завести детей только с тобой» и т.д.

«Психопат может быть щедрым: дорогие подарки, огромные букеты, бриллианты после недели знакомства. Безусловно, есть и достойные мужчины, которые готовы красиво ухаживать. Однако важным нюансом является эпатажность. Если жесты кажутся слишком быстрыми или навязчивыми, это повод насторожиться», — заметила психолог.

Также, у психопатов часто есть потребность в ощущении близости к концу жизни. Обычная жизнь им кажется пресной и скучной, а истинные эмоции они испытывают только через экстрим. Например, агрессивное вождение или вождение в пьяном состоянии — это тревожный знак.

«Самая иллюзорная позиция — это убеждение, что можно изменить другого человека. Самому психопату крайне трудно меняться, поскольку он лишен способности к самоанализу и искреннему внутреннему изменению. Единственным вариантом, при котором психопат может взять себя под контроль — уход в религию или духовную жизнь. Но даже в этом случае построить здоровые отношения, основанные на доверии, с ним невозможно», — констатировала Базарова.

Если вы распознали психопата, будучи уже в отношениях с ним, рекомендуется как можно скорее прекратить с ним любые связи. Однако это может быть непросто.

Психопаты для окружающих часто кажутся милыми и заботливыми. Они могут быть даже настоящими героями в глазах общества. Но за закрытыми дверями превращаются в деспотов. Такой человек будет использовать шантаж, манипуляции, угрозы, чтобы продолжить контроль.

«Верный способ завершить отношения — это иметь больше ресурсов, чем партнер. Это могут быть деньги, связи или даже поддержка госорганов и кризисных центров. Психопаты понимают только силу, не испытывают раскаяния и милосердия, не соблюдают договоренности, а сдержать их может лишь страх перед последствиями. Поэтому все ваши усилия должны быть направлены на формирование ресурсов для выхода из этих токсичных отношений через использование силы закона, собственных финансов и связей», — резюмировала психолог.

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