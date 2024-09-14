Россиянам дали советы, как правильно хранить зелень

Осень — время сбора урожая. Когда зелени много, перед хозяевами огородов невольно встает вопрос о сохранении зелени. Сделать это можно тремя способами: заморозить, засолить и засушить. О том, как правильно хранить зелень, «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

По ее словам, собранную зелень необходимо тщательно перебрать, отделить испорченные, вялые, с пятнами, с желтизной и листочки другими дефектами. Затем промыть в холодной воде, дать стечь воде и просушить.

«Для заморозки зелень нарезают. Ее замораживают в специальных плотно закрывающихся контейнерах и пакетах, в банках с полиэтиленовыми крышками. Используют в течение 3-6 месяцев. Лучше всего замораживание переносят веточки укропа, петрушки и кинзы. Они почти не теряют витамины, хотя после разморозки несколько теряют аромат. Зеленый лук и листовой салат лучше не замораживать: они потеряют и вкус, и структуру», — объяснила эксперт.

Для засолки зелень тщательно промывают и просушивают, измельчают и добавляют поваренную соль. Хранят в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой в холодильнике. Используют в течение месяца. При неправильном хранении такой зелени возможно развитие солелюбивых бактерий (галофильных) и плесени.

«Сушка зелени является наиболее простым и популярным способом заготовки на зиму. Такие приправы легко хранить, к тому же в них сохраняются витамины и микроэлементы. Зелень сушат в хорошо проветриваемых помещениях или в духовке. Для этого нарезанную зелень кладут на пергамент или холщовую ткань тонким слоем и сушат, переворачивая во избежание заплесневения. Сушеную зелень хранят в стеклянных или фарфоровых банках с плотными крышками для сохранения аромата. Высушенная зелень хранится от 1 года и более. В высушенной зелени возможно развитие спорообразующих бактерий (бациллы, клостридии) и плесневых грибов», — резюмировала она.

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