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СК начал проверку крымской школы, где ученик ударил учителя телефоном

В Крыму проводят проверку после того, как школьник ударил педагога телефоном

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Следователи Крыма проводят проверку после инцидента с учеником, который ударил учительницу телефоном. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем в ведомстве узнали во время мониторинга Telegram-каналов. В происходящем сотрудники СК усмотрели признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего, назначат экспертизу и выяснят, занимаются ли воспитанием ребенка в семье.

«Ход проверки поставлен руководством Главного следственного управления на контроль», – поделились в следственном комитете.

Инцидент произошел под Симферополем. Молодой человек во время урока музыки сидел в телефоне. Учительнице это не понравилось, и женщина забрала у него устройство. После занятия педагог потребовала объяснений, но вместо этого школьник ударил ее телефоном в висок и устроил истерику. У учительницы диагностировали сотрясение мозга.

Ранее в Новосибирске восьмиклассник во время урока набросился на учителя с кулаками.

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