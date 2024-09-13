В Госдуме уверены, что «неприятности» в миграционной сфере происходят из-за нелегалов

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Газете.Ru», что проблемы в сфере миграции происходят из-за приезжающих в Россию нелегалов. По ее словам, выходцы из СНГ, работающие по квотам от работодателей, проверяются в том числе на различные заболевания.

«Все, что у нас сегодня происходит неприятного, происходит ввиду того, что у нас есть множество нелегальных трудовых мигрантов. Въезжают к нам граждане стран СНГ еще с 90-х годов по безвизовому режиму, на основании соглашения, то есть как мы можем приехать в любой момент в страны СНГ без визы, точно также они к нам могут приехать без визы. И для того, чтобы поменять эту ситуацию, нужно очень серьезно задуматься. Поскольку те, кто приезжают работать по патентам, по квотам, запрашиваемым работодателями, не болеют туберкулезом. Их проверяют. Они обязаны пройти медицинские осмотры и еще на границе медицинскую карту показать. А вот те, кто приезжают без визы, могут приехать с чем угодно. Вы же не будете проверять, есть у него туберкулез или нет», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что в то же время нелегалы «живут как попало» и не имеют доступа к системе здравоохранения, что создает проблемы. По мнению Бессараб, решать проблему с незаконной миграцией должны правоохранители.

«У нас каждый рейд выявляет целую массу нелегальных трудовых мигрантов, которые трудоустроены на птичьих правах, живут как попало, питаются чем попало. Немудрено, что они не имеют доступа к системе здравоохранения России. И, естественно, это создает определенные трудности. Вот с этим нужно решать проблему. Сегодня мы предлагаем усилить ответственность работодателей. Но это опять тот путь, который официальный. И официально у нас каждый раз все, что мы усиливаем, отражается на тех, кто работает в белую. А у нас, по разным данным, от 600 тысяч до более чем миллиона нелегальных мигрантов. Те, кто приехал в Россию и нелегально здесь находится, то есть просрочен срок пребывания и так далее. Это большая проблема, и с этим предстоит разбираться правоохранительным органам», — добавила она.

13 сентября издание Asia-Plus сообщило, что трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в России. Отмечается, что работники, приезжающие в РФ, страдают от «тяжелых трудовых условий и ограниченном медицинском обслуживании». По данным издания, в 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей. При этом врач Комрон Парпиев уточнил, что деятельность мигрантов не повышает риск заражения, но способствует распространению инфекций.

До этого в Госдуме анонсировали закон, запрещающий трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.

10 сентября посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в РФ. Рекомендации связаны с усиленным контролем въезда иностранцев, въезжающих в Россию. Весной таджикистанский МИД выразил обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию» для своих граждан.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Россия должна быть открыта для мигрантов.