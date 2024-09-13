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Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»

The Telegraph: министр Мюррей назвал «маленьким ублюдком» кота Ларри

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Toby Melville/Reuters

Британский министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал главного мышелова Соединенного Королевства, кота Ларри, «маленьким ублюдком». Об этом пишет газета The Telegraph.

«По словам шотландского министра, кот Ларри — «маленький ублюдок»», — говорится в публикации.

По данным издания, причиной такому оскорблению стало поведение кота — он не позволил новому кабинету министров сфотографироваться с ним.

По информации газеты, в ходе ежегодного ужина CBI Scotland в Глазго Мюррей также сказал, что Ларри был «самым несчастным животным, которое вы когда-либо встречали в своей жизни». Министр также пошутил, что в этом виновато последнее десятилетие премьер-министров-консерваторов.

Ларри — кот, который занимает государственную должность главного мышелова в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10.

Ларри попал на Даунинг-стрит из лондонского приюта для животных «Баттерси». Из-за того, что резиденция главы британского правительства располагается в старом здании, мыши и крысы являются там постоянной проблемой. Должность главного мышелова ввели только в 1924 году.

Существует так называемая «исповедь Ларри», которую опубликовал Daily Telegraph, в которой повествование идет от лица кота и он сокрушается, что ему «иногда кажется, что эта страна (Великобритания) катится ко всем чертям».

Ранее стало известно, что у Ларри скоро появится соседка.

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