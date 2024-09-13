Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»

Британский министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал главного мышелова Соединенного Королевства, кота Ларри, «маленьким ублюдком». Об этом пишет газета The Telegraph.

«По словам шотландского министра, кот Ларри — «маленький ублюдок»», — говорится в публикации.

По данным издания, причиной такому оскорблению стало поведение кота — он не позволил новому кабинету министров сфотографироваться с ним.

По информации газеты, в ходе ежегодного ужина CBI Scotland в Глазго Мюррей также сказал, что Ларри был «самым несчастным животным, которое вы когда-либо встречали в своей жизни». Министр также пошутил, что в этом виновато последнее десятилетие премьер-министров-консерваторов.

Ларри — кот, который занимает государственную должность главного мышелова в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10.

Ларри попал на Даунинг-стрит из лондонского приюта для животных «Баттерси». Из-за того, что резиденция главы британского правительства располагается в старом здании, мыши и крысы являются там постоянной проблемой. Должность главного мышелова ввели только в 1924 году.

Существует так называемая «исповедь Ларри», которую опубликовал Daily Telegraph, в которой повествование идет от лица кота и он сокрушается, что ему «иногда кажется, что эта страна (Великобритания) катится ко всем чертям».

Ранее стало известно, что у Ларри скоро появится соседка.