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Участники акции «Сохраним лес» высадили свыше 5 миллионов деревьев

Участники акции «Сохраним лес» высадили свыше 5 миллионов деревьев

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Пресс-служба акции «Сохраним лес»

Участники акции «Сохраним лес» высадили свыше 5 миллионов деревьев меньше чем за месяц после начала программы лесовосстановления, сообщили организаторы.

12 сентября состоялась знаковая высадка, где был преодолен пятимиллионный рубеж, она прошла в Ивановской области. 5-миллионное дерево было высажено в Парке культуры и отдыха имени Революции 1905 года – это памятник природы и особо охраняемая природная территория.

Всего на территории парка появилось 60 молодых сосен. В акции поучаствовали семьи Ивановской области и воспитанники школьного лесничества.

Организаторы акции в Иванове отметили, что каждый год лесной фонд России прирастает новыми деревьями.

«Очень знаменательно, что в рамках шестого сезона акции именно наш регион приблизил масштабный экологический проект к заветной цели. Этой осенью в регионе пройдет девять тематических мероприятий, посвященных сохранению и восстановлению природы», – рассказали в комитете Ивановской области по лесному хозяйству.

Акция продлится в регионе до середины октября, к ней привлекут волонтеров, представителей трудовых коллективов, студентов, школьников, ветеранов лесного хозяйства.

Ожидается, что в этом году более 12 000 сосен и елей появится в Иванове, а также в лесах Южского, Кинешемского, Вичугского и Пучежского районов региона.

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