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Женщина родила одного младенца два раза

В Великобритании женщина родила одного ребенка дважды

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Жительница Великобритании согласилась дважды «родить» ребенка по рекомендации врачей из-за заболевания, которое начало развиваться у плода. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что мальчик, скорее всего, родится с расщеплением позвоночника, 23-летняя мать узнала на ранних сроках беременности. Чтобы процесс не прогрессировал, на шестом месяце британке сделали операцию. Медики достали ребенка, исправили часть дефекта и вернули.

В результате второй раз младенец родился на 38-й неделе. После этого новорожденный пробыл в отделении интенсивной терапии еще восемь дней. После этого мальчик перенес еще несколько операций.

Врачи сказали, что, наиболее вероятно, из-за диагноза ребенок не сможет ходить. Однако, по словам матери, за год с помощью физиотерапии он добился успехов и это дает родителям надежду на то, что их сын все же сможет ходить сам.

По данным источника, в Великобритании каждый год с расщеплением позвоночника рождается около 600 детей.

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