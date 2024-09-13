Воробьев проверил ход подготовки к осенне-зимнему периоду в Реутове

Ключевой задачей правительства Московской является замена старых участков теплосетей в Реутове. Об этом в ходе встречи с местными жителями рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, чтобы модернизировать системы ЖКХ в округе с 2024 по 2027 год правительство региона выделит более 3 млрд. рублей. Он уточнил, что такое решение соответствует задачам национального проекта «Жилье и городская среда».

«Все старое заменить, все, что поверху идет - убрать под землю, а также обновить котельные, которые устарели. Что касается тротуаров, тоже все сделаем после завершения теплотрассы. А в апреле-мае посадим деревья», — сказал глава региона.

Отмечается, что до конца этого года в округе реконструируют теплосети на ул. Советской и от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина.

Кроме того, в 2025 году будут обновлены еще семь участков теплосетей. Их протяженность составляет 2,5 км. При этом к 2026 году планируется закончить реконструкцию двух котельных в округе.

В свою очередь, в 2027 году в Реутове отремонтируют 8 центрально-тепловых пунктов, обновят и построят два участка теплосети, а также реконструируют котельную №6 на ул. Победы.