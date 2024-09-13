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В подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели

МЧС: цех по производству мебели горит в Подмосковье на 3,6 тысячи «квадратов»

МЧС России в Telegram-канале сообщило, что цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи «квадратов».

В министерстве подчеркнули, что специалисты ведомства локализовали крупный пожар.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники, отметили в ведомстве

Днем 13 сентября сообщалось, что на Московском коксогазовом заводе в городе Видное произошел пожар.

Накануне в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве рассказали, что на балконах 16-этажного жилого дома в районе Митино произошло возгорание.

Пожар произошел по адресу: Пятницкое шоссе, дом 7. Пожарно-спасательные подразделения выявили, что возгорание произошло на уровне 12-14 этажей, и установили подъемный механизм для ликвидации пожара и спасения людей.

Открытое горение было ликвидировано в 18:50 мск, пожар был полностью ликвидирован в 18:54, добавили в МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар в ресторане грузинской кухни «Вкус огня».

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