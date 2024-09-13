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Чиновник украл из бюджета города $1,3 млн и потратил их на оплату своих долгов

Mirror: британский чиновник украл $1,3 млн из городского бюджета, чтобы выплатить долги

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Англии местный чиновник украл из бюджета города $1,3 млн и потратил их на оплату своих долгов, появившихся из-за его увлечения азартными играми, пишет Mirror. Теперь мужчине грозит тюремный срок.

Алан Дойг, старший финансовый менеджер в администрации города Дейбрук, оказался под следствием после того, как было обнаружено, что он украл около $1,3 млн из денег налогоплательщиков, предназначенных для общественных нужд. По данным следствия, начиная еще с 2003 года мужчина систематически переводил эти средства на свои личные счета.

В полиции сообщили, что эти деньги были использованы Аланом для покрытия долгов, накопленных из-за игровой зависимости. Суд принял во внимание, что Дойг раскаялся в своем поступке и оставил его на свободе до вынесения приговора, который состоится 2 октября.

В городском совете заявили, что действия Алана вызвали серьезную озабоченность среди местных жителей и представителей городской администрации, так как подобные случаи могут негативно сказаться на доверии граждан.

Ранее американку посадили в тюрьму на 9 лет за кражу куриных крылышек на $1,5 млн.

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