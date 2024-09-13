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Следствие просит арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья по делу о взятках

СК РФ попросит арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Следственные органы обращаются с просьбой о задержании бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках дела о коррупции, сообщили РИА Новости в Тверском районном суде.

«Суд начал рассматривать ходатайство следователя о применении меры пресечения к экс-первому зампреду правительства Подмосковья Илье Бронштейну», – сообщили в суде.

Согласно версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за обеспечение беспроблемного участия в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и содействие в рамках своей должности.

Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже был арестован Тверским районным судом.

Илья Бронштейн был назначен на пост первого зампреда правительства Подмосковья 12 апреля, а в конце августа губернатор Андрей Воробьев отстранил его от должности «в связи с досрочным добровольным сложением полномочий». Ранее Бронштейн занимал пост министра образования региона.

Сегодня сообщалось, что бывшего зампреда правительства Подмосковья подозревают в получении взятки на 25 млн рублей.

Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке.

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