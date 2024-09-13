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СК начал проверку после нападения россиянки с ножницами на школьницу в автобусе

СК начал проверку после нападения с ножницами на девочку в автобусе Петербурга

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России подключился к расследованию обстоятельств инцидента в петербургском автобусе, где пострадала 14-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту в следственных органах ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — рассказали в СК.

Все произошло на одном из городских маршрутов общественного транспорта. Попутчица школьницы была в транспорте с дочерью. Женщине якобы показалось, что девочка-подросток нарочно задела ее дочь — это стало поводом для конфликта и последующего нападения с ножницами.

После случившегося школьницу доставили в клинику Педиатрического университета. Ей диагностировали резаные раны указательного, среднего пальца и кисти правой руки. Раны ребенку зашивали нейрохирурги.

До этого водитель автобуса Нальчик — Петербург заставил школьницу ехать на ступеньках, хотя у той был билет.

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