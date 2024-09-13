Бизнесмен обещал построить гольф-клуб в Приморье, но не сделал этого и украл 63 млн рублей

В Приморье бизнесмена обвинили в присвоении 63 млн рублей при строительстве гольф-клуба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, предприниматель должен был построить гольф-клуб, однако вместо лунок и проложенных коммуникаций на предназначенном для возведения месте остался лесной массив. По версии правоохранительных органов, бизнесмен зато смог с помощью подделки налоговых деклараций украсть 63 млн рублей.

Отмечается, что предпринимателя заключили под стражу. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого бизнесмены украли из бюджета 157 млн рублей, выделенные на развитие туризма в Подмосковье. Предприниматель не пожелал выполнять условия контракта и составил заведомо ложные подрядные договоры с двумя другими коммерсантами, которые были в курсе преступных планов.

Ранее пермяка заподозрили в том, что он украл у инвесторов более 500 млн рублей.