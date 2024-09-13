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Цены на электроэнергию в Греции выросли в два раза

Премьер Греции Мицотакис сообщил о росте цен на электроэнергию в два раза

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Shutterstock

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о росте цен на электроэнергию в стране в два раза. Его слова приводит Financial Times.

Сообщается, что цена за МВт-час в августе 2024 года выросла с 60 до 130 евро. По словам греческого политика, причиной роста цен на электричество во всем Средиземноморье стали российские атаки на энергетические объекты Украины, а также затяжной кризис, связанный с недостатком производящих мощностей.

Мицотакис заявил, что Брюссель должен немедленно обратить внимание на эту проблему и увеличить возможности для трансграничных переводов электроэнергии внутри Европейского союза. С призывом поспособствовать этому он обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

До этого сообщалось, что цены на газ в Европе за лето выросли на 16% до $449 за 1 тыс. кубометров.

Ранее Еврокомиссар заявила о намерении ЕС продолжать покупать российский газ.

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