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Женщину посадили в тюрьму за угрозы судье, постановившему усыпить ее собаку

Mirror: британка оказалась в тюрьме за угрозы судье, постановившему усыпить ее овчарку

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North Yorkshire Police

Жительницу Англии приговорили к тюремному сроку за угрозы в адрес судьи, постановившего усыпить ее собаку, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, овчарка 50-летней Мелиссы Торп несколько раз нападала на людей, нанося им травмы различной степени тяжести. После длительного разбирательства судья Саймон Хики вынес решение об усыплении питомца, что вызвало у хозяйки приступ агрессии.

Мелисса опубликовала в социальных сетях несколько видеороликов, в которых угрожала судье и местному полицейскому, называя их «своими законными целями». Кроме того, женщина подстрекала других людей на противоправные действия в отношении этих лиц.

Подписчики Торп сообщили об ее угрозах в полицию, и женщина была арестована по обвинению в распространении угроз. В итоге британка была приговорена судом к тюремному заключению на два года, а также лишена права владеть собаками на десять лет.

«Не верится, что вы пытались возложить вину на тех людей, которые просто выполняли свой профессиональный долг по защите общественности», — добавил судья, зачитывая приговор.

Ранее в США собака оставила невесту без обручального кольца, проглотив бриллиант.

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