Задержан бывший зампред правительства Подмосковья

Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника.

Детали и причина задержания чиновника не раскрываются.

Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года и покинул его в начале сентября. Он курировал вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области.

До этого заместителя главы фонда капремонта Подмосковья Мстислава Дымнича арестовали по делу о взятке.

По версии следствия, Дымнич вместе с подельниками хотел за свое покровительство получить взятку от организации, занимающейся капремонтом многоэтажек на территории Московской области.

Ранее был назван размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью.