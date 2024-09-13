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Задержан бывший зампред правительства Подмосковья

Экс-зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали по делу о взятке

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника.

Детали и причина задержания чиновника не раскрываются.

Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года и покинул его в начале сентября. Он курировал вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области.

До этого заместителя главы фонда капремонта Подмосковья Мстислава Дымнича арестовали по делу о взятке.

По версии следствия, Дымнич вместе с подельниками хотел за свое покровительство получить взятку от организации, занимающейся капремонтом многоэтажек на территории Московской области.

Ранее был назван размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью.

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