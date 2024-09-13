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Жители Харькова должны сами решать, стоит ли им уезжать из города на зиму

Мэр Терехов: жители Харькова сами решат, стоит ли им уезжать из города на зиму

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что решение о возможном выезде из города на зимний период должно приниматься жителями самостоятельно, и власти не будут давать никаких рекомендаций по этому поводу. Об этом градоначальник сказал в ходе телемарафона.

«Я никогда не даю таких советов. Каждый должен самостоятельно принять решение и ответственность за него. Наша задача как представителей городских властей заключается в том, чтобы обеспечить Харьков теплом, водой и электричеством», – заявил Терехов.

По его словам, в настоящее время в городе проживает 1,2 миллиона человек, включая тех, кто переместился сюда из других регионов.

На днях помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. По словам Пайатта, Украина лишилась порядка половины от всех генерирующих мощностей.

До этого на сайте центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны сообщили, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки.

Ранее Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до начала зимы.

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