Пьяный россиянин пытался убрать с себя порванную футболку зажигалкой и загорелся

В Кирове пьяный мужчина загорелся после попытки убрать с себя футболку с помощью зажигалки. Видео инцидента разместил Telegram-канал «Место происшествия Киров | Первый городской канал».

Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек на улице Современной 12 сентября. На кадрах трое шатающихся мужчин шумно заходят в лифт на первом этаже и отправляются на седьмой. Одному из кировчан сильно мешает надетая на нем рваная футболка, так что он старается избавиться от нее не снимая. Сначала он предпринимает попытку порвать ее руками, а приятели ему активно в этом помогают, но у них ничего не получается. Тогда рассерженный мужчина достает зажигалку и начинает подносить ее к футболке, чтобы подпалить ткань, которая должна стать податливее после соприкосновения с огнем. Через пару секунд ткань воспламеняется и мужчине удается добиться своей изначальной цели — футболка рвется окончательно. Но вместе с тем огонь перекидывается на брюки мужчины.

На нужном этаже мужчина вышел уже в огне. По информации паблика, сбить пламя помогли друзья пострадавшего. Информация о том, понадобилась ли кировчанину помощь медиков, отсутствует.

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