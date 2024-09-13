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Жителя Луганска задержали по подозрению в работе на СБУ

ФСБ: задержан житель Луганска, передававший СБУ сведения об инфраструктуре

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Луганской народной республике (ЛНР) мужчину, который, по версии следствия, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о критической инфраструктуре региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж». Ведется следствие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина проживал в Луганске.

Также 13 сентября ФСБ сообщила о задержании в ЛНР украинки, которая, предположительно, передавала ВСУ информацию об объектах российской армии, чем помогала корректировать данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям ВС РФ. В ФСБ уточнили, что украинка действовала инициативно.

Кроме того, был задержан россиянин, который пытался перейти границу с Украиной, чтобы вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что СБУ пыталась завербовать пожилую пару россиян, навестившую внуков во Львове.

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