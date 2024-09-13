СберСтрахование жизни поможет отряду «Ангел» спасать людей

СберСтрахование жизни поможет вертолетному поисково-спасательному отряду «Ангел» спасать людей, которые потерялись в природной среде, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил генеральный директор страховой компании СберСтрахование жизни Игорь Кобзарь, компания стремится предотвращать страховые случаи.

«Мы долго думали, с чего начать, и решили, что сотрудничество с «Ангелом» будет очень подходящим, потому что этот проект — он тоже про жизнь и спасение людей», — сказал он.

По словам руководителя вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Александра Михайлова, партнерство со Сбером поможет быстрее приходить на помощь людям.

Он привел пример, когда в 2022 году отряду пришлось искать деньги на топливо, чтобы отправить вертолет и громкоговорящую систему в Вологодскую область. Благодаря этому отряд смог найти женщину с двумя подростками, которые потерялись в лесу.

«Благодаря тому, что мы смогли отреагировать именно с воздуха, на таком расстоянии, с таким оборудованием и такой техникой, у нас все получилось. И таких спасенных у нас уже очень и очень много», — сказал он.

Вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел» существует 11 лет. Члены команды ищут людей добровольно, выполняют задачи на своих вертолетах, за свой счет проводят обучение по работе наземных спасателей с вертолетами. За это время отряду удалось найти уже около 700 человек.