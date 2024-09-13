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Полиция задержала поджигателей релейных шкафов у подмосковной ж/д станции

МВД: четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в Храпуново

Четверо молодых людей были арестованы за поджог релейных шкафов в районе железнодорожной станции «Храпуново» в Подмосковье. Об этом сообщает сайт МВД России.

«В дежурную часть ЛУ МВД на станции Москва-Курская поступило сообщение о возгорании двух релейных шкафов и одного батарейного шкафа на 45-м километре перегона 'Электроугли-Храпуново'. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать четырех граждан Российской Федерации в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в окрестностях Подмосковья», — говорится в сообщении.

По информации одного из задержанных, ему в мессенджере предложили поджечь шкафы на Московской железной дороге за вознаграждение. Он, следуя инструкциям кураторов, привлек троих знакомых для выполнения этого задания.

МВД сообщает, что задержанные приобрели зажигательную смесь и в ночь преступления подъехали к указанному месту на железной дороге.

Злоумышленники зафиксировали поджог на видеокамеру мобильного телефона и отправили отчет своему заказчику. В тот же день, по данным следствия, они получили 34 000 рублей в качестве денежного вознаграждения за свои действия.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о теракте, и фигуранты дела помещены под стражу.

11 сентября подростки проникли на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска на Ямале, облили вертолет Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли его с помощью сигарет.

Ранее четверо подростков сожгли тепловоз за вознаграждение.

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