На Алтае прооперировали ребенка, которого другие дети избили в тубсанатории

Жительница Алтайского края рассказала, что ее девятилетний сын остался инвалидом после избиения другими детьми в туберкулезном санатории Барнаула – у мальчика диагностировали гидроцефалию головного мозга. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала «Газете.Ru», что мальчик восстанавливается после операции, вопрос о присвоении ему статуса инвалида будет решаться позже.

«Нахожусь на связи с мамой ребенка, обсудили с ней, в чем ребенок нуждается. Встретилась с врачами краевой клинической больницы, где сейчас находится мальчик. Ему успешно проведена операция, ребенок хорошо восстанавливается, разговаривает, ходит, играет, самостоятельно ест. По состоянию ребенка врачи дают положительные прогнозы. Вопрос о присвоении статуса «ребенок-инвалид» будет решаться после восстановительного периода. Лечащие врачи рассматривают объем реабилитации, необходимой ребенку после выписки из больницы, обязательно буду помогать», — сказала она.

Казанцева отметила, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с информацией о побоях в санатории. По словам омбудсмена, после операции ребенка могут перевести на надомное обучение.

«Семья мальчика находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи в проведении ремонта, в связи с этим обратилась в министерство социальной защиты Алтайского края и Алтайское отделение российского детского фонда», — добавила Казанцева.

Мать пострадавшего ребенка Ирина рассказала «Газете.Ru», что в апреле этого года ее девятилетнего сына отправили в детский туберкулезный санаторий с братом и сестрой. По словам женщины, во время одного из звонков по видеосвязи она увидела, как сына избивают другие дети, и забрала их домой. Ирина уточнила, что в санатории ей сказали подписать документы об отсутствии претензий к учреждению – их женщина подписала в спешке.

По словам матери, после возвращения из санатория у девятилетнего сына появились головные боли, стало ухудшаться зрение и сам он был «не таким». Позже женщина обратилась к врачам.

«Я платно поехала к неврологу в город Рубцовск и отвезла его четвертого сентября на обширное МРТ. Там сказали незамедлительно обращаться к нейрохирургам – у него острая гидроцефалия головного мозга. Пятого мы приезжаем к нашему педиатру, они собрали консилиум, отправили снимки в Барнаул. В первой взрослой больнице Барнаула сказали экстренно везти его в город. Полседьмого вечера его привезли туда, а в восемь часов его начали оперировать. Счет шел на тот момент уже на часы», — сказала она.

Ирина добавила, что после операции ее сыну потребуется длительная реабилитация и дорогостоящий уход.

«При должном уходе при должном лечении 80% возвращаются к нормальной жизни. Но [нужно] наблюдение невролога постоянное, у нас в районе он есть, но он платный. Окулиста у нас вообще нет, надо ехать. Это все упирается в то, что очень дорого финансово. Конечно, мы будем ездить [к врачам], будем стараться, чтобы реабилитация пошла ему на пользу», — пояснила она.

В минздраве Алтайского края сообщили «Газете.Ru», что рассматривают ситуацию с привлечением профильных экспертов.

«Министерством здравоохранения по фактам, представленным в публикации, в медорганизации запрошена медицинская документация, объяснительные специалистов, участвовавших в оказании помощи. Случай в настоящее время рассматривается с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка оказанию помощи и приняты организационные меры», — рассказали в ведомстве.

Ранее жительница Брянска пожаловалась на вожатых, которые избили ее сына в санатории.