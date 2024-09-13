Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ

Вакцина MVA-BN стала первой вакциной от оспы в списке препаратов от заболевания, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ВОЗ.

«Всемирная организация здравоохранения объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список предварительной квалификации», — говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян в ряде стран мира 14 августа. Основными симптомами этго инфекционного заболевания являются тошнота, повышенная температура тела, сыпь и зуд. Известно, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре заверили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян.

Ранее у опасных для человека червей нашли родственный бешенству вирус.