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В Петербурге отпраздновали 300-летие перенесения мощей Александра Невского

В Петербурге прошел крестный ход за Победу

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Евгений Одиноков/РИА Новости

12 сентября в Санкт-Петербурге состоялся многотысячный крестный ход в честь 300-летия перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в город на Неве. Как подчеркнул учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, это «марш за Русскую Победу».

«Сегодня, в день перенесения мощей Святого благоверного Великого Князя Александра Невского, в Санкт-Петербурге, нашей Имперской столице, состоялся многотысячный Крестный ход. Настоящий молитвенный Русский марш за Русскую Победу, наглядно показавший всему миру: мы — русские, с нами Бог», — сказал Малофеев.

Александр Невский прославился в первую очередь как полководец, который одержал блестящие для русских победы — 15 июля в 1240 году над шведами — в 20 лет, за что получил прозвище «Невский», и 5 апреля в 1242 году — над Ливонским орденом, остановив на Чудском озере нашествие католической христианизации на Русь.

Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин анонсировал в день 300-летия перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург большой крестный ход, затем малый, а также морской и конный крестные ходы.

Ранее в Австралии прошел крестный ход в поддержку Курской области.

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