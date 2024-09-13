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Артемий Лебедев назвал бессмысленную профессию

Артемий Лебедев заявил, что ИИ может заменить провинциальных журналистов

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«вДудь»/YouTube

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал ненужными представителей профессии провинциальных журналистов. Об этом он рассказал в обзоре новостей во «ВКонтакте».

«На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов, спрос действительно снизился», — заявил он.

По его словам, теперь они совсем не нужны.

«Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — пояснил Лебедев.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) Лебедев заявил, что технологии могут развиваться без креатива, а творческий подход запросто может быть нетехнологичным. Он отметил, что сегодня распространены нейросети, которые позволяют создавать шедевры живописи в неограниченных количествах всего за несколько секунд. Однако дизайнер подчеркнул, что без человека обойтись все равно не получится: технологии пока не могут самостоятельно генерировать идеи, определять качество работ и выбирать лучшую из множества представленных вариантов.

Ранее иск Мизулиной к Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Лебедеву поступил в московский суд.

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