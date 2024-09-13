На Украине глава военно-врачебной комиссии продавал мужчинам «белые билеты»

Председатель военно-врачебной комиссии в городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области Украины, продавал мужчинам призывного возраста «белые билеты». Об этом сообщается в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) страны.

В ведомстве рассказали, что врач вступил в сговор с сотрудницей одного из региональных диспансеров. Организовав торговлю «белыми билетами», они помогали гражданам уклоняться от службы в армии.

За свои «услуги» председатель военно-врачебной комиссии брал $2–10 тыс. с человека. При этом «клиентов» ему искала упомянутая сотрудница диспансера, которая также ставила желающим избежать мобилизации гражданам ложные диагнозы.

«По оперативным данным, в течение полугода действия схемы дельцы заработали <...> более одного миллиона гривен (около $24,4 тыс. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Как отметили в ГБР, участников сговора задержали после продажи очередного «белого билета». В этот момент они делили деньги, полученные от уклоняющегося от службы мужчины.

Ранее на Украине правоохранительницу заподозрили в помощи десяткам мужчин при бегстве в Польшу.