В НИИ имени Склифосовского рассказали о лечении Поддубного после выписки

Военный корреспондент Евгений Поддубный после выписки из больницы продолжит регулярно ходить на перевязки. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, сообщается в Telegram-канале московского департамента здравоохранения.

Медик обратил внимание, что в основном у журналиста были ожоги. При этом главные опасения у врачей вызывают глубокие ожоги.

«И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло», — сказал Петриков.

7 августа украинские военные при помощи дрона атаковали автомобиль, в салоне которого находился Поддубный. В то время военный корреспондент работал на территории Курской области и освещал бои в приграничных районах.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но позже эти сведения опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин.

С множественными ожогами и травмами Поддубного доставили в больницу в Курске, а затем транспортировали в Москву. Его перевели в НИИ имени Н. В. Склифосовского, где корреспондент продолжал лечение до 13 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин созвонился с Евгением Поддубным.