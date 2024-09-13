Врач назвала продукты, которые помогут повысить уровень гемоглобина

Употребление некоторых продуктов поможет поднять уровень гемоглобина в крови. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева.

По ее словам, к ним относятся мясо, субпродукты, гранат и свекла.

«Биодоступность же еще важна. Потому что мы можем съесть гречку, а в ней тоже железо есть, но из той концентрации, которая там есть в 100 граммах, всосется 10-20%. Хорошая биодоступность у белкового мяса, белковых продуктов. Это имеет значение», — подчеркнула Андреева.

По ее словам, существуют также специальные препараты, которые помогут справиться с дефицитом железа в организме. Однако перед приемом медикаментов следует проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.

Кардиолог Ольга Бокерия до этого говорила, что повышенный уровень гемоглобина может говорить о нехватке кислорода из-за болезней сердца или легких. Она уточнила, что гемоглобин нужен для транспорта кислорода по организму. При его дефиците у человека развивается анемия. Повышенный уровень может быть вызван нехваткой кислорода, которую организм пытается компенсировать выработкой гемоглобина.

Ранее россиянам рассказали о неожиданной пользе черной и розовой соли.