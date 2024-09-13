Крымский педагог получила сотрясение после нападения школьника из-за телефона

В Крыму пятиклассник ударил учительницу из-за телефона, женщина получила сотрясение. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел под Симферополем. Ученик пятого класса гимназии во время урока музыки сидел в телефоне, и учительница забрала у него гаджет. Отмечается, что с этого учебного года школьникам запрещается ходить в школу с телефонами.

После окончания урока пятиклассник подошел к столу учительницы и забрал свой телефон. Педагог потребовала от школьника объяснений, и тот напал на нее, ударив женщину в висок. Затем мальчик устроил истерику.

В результате у учительницы диагностировали сотрясение мозга. Сейчас педагог находится на больничном.

С мальчиком, который напал на сотрудницу школы, провели беседу. Кроме того, ему назначили занятия с психологом.

Ранее на Алтае школьник ударил одноклассника ножом в шею.