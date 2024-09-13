Ozon начал продавать автомобили Xcite

На Ozon появилась возможность заказать автомобиль Xcite модели X-Cross 7 в двух комплектациях, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Купить автомобиль смогут жители Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Для заказа необходимо выбрать автомобиль и оплатить покупку банковской картой. После оплаты автодилер доставит Xcite в согласованное с покупателем место в зоне доставки. Подписание документов пройдет в момент передачи автомобиля новому владельцу.

Как отметил руководитель Ozon Авто Алексей Махмудов, в прошлом году Ozon стал первым маркетплейсом, на котором можно было приобрести автомобиль.

«Сейчас на маркетплейсе покупают в среднем по два автомобиля в день, а это значит, что клиентам удобно покупать авто в привычной для них онлайн-среде», — сказал он.

На приобретенные на Ozon автомобили Xcite будет распространяться стандартная гарантия от производителя.

Всего на Ozon представлено 37 автобрендов.

В компании отметили, что всего с начала продаж покупатели заказали более 570 автомобилей. Чаще всего автомобили приобретают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.