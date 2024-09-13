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Пенис мужчины превращается в кость из-за редкого заболевания

LADBible: пенис американца превращается в кость из-за редкого заболевания

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Science Direct

Мужчина из США рассказал, что его пенис превращается в кость из-за редкого заболевания, пишет LADBible. По словам американца, изменения в органе начали происходить после того, как он упал на улице.

Как сообщают СМИ, 63-летний мужчина обратился в больницу Нью-Йорка с жалобами на боль в левом колене после падения на тротуар. Пациента отправили на рентген, потому что врачи подозревали у него возможный перелом в бедренной кости, что и могло быть причиной дискомфорта. Однако вместо перелома врачи обнаружили нечто гораздо более необычное – у мужчины образовалась «внескелетная кость» в пенисе.

По словам специалистов, эта костеподобная кальцификация накапливалась в мягких тканях вдоль пениса американца, делая его твердым, как кость. Сам процесс простыми словами называется окостенением полового члена и является чрезвычайно редким заболеванием, которое наблюдается менее чем у 40 человек в мире.

Сам пациент рассказал медикам, что иногда испытывает боли в пенисе, но никогда не придавал этому значения. Врачи рекомендовали ему дальнейшее обследование и лечение, однако он решил покинуть больницу без дальнейшего наблюдения.

Ранее в Бразилии женщина отрезала пенис бойфренду в рамках самообороны.

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