Диетолог рассказала, как снизить вред от шарлотки

Снизить вред для организма от сладкой шарлотки можно, если заменить сахар в тесте и использовать муку не высшего сорта, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Можно минимизировать количество возможного вреда — положить меньше сахара или использовать сахарозаменители, которые имеют место быть при термальном нагреве. Либо брать более сладкие яблоки. Можно использовать муку погрубее, не высшего сорта или добавлять второго сорта, обдирную, ржаную муку, отруби. Шарлотку еще можно делать с использованием сухарей. Цель какая — либо заменить по максимуму белый хлеб, либо разбавить отрубным. Таким образом только можно минимизировать вред. Не так быстро будет повышаться уровень глюкозы в крови, плюс будет корм нашим полезным бактериям», — сказала она.

По словам Соломатиной, при использовании сахара и белой муки бактерии организма «остаются голодными», из-за этого возникают различные проблемы.

«На сладком хорошо размножается патогенные бактерии, те же кандиды и так далее — они любят муку, любят сахар. Нашим полезным бактериям все сложнее становится бороться, и у них все время борьба за жизнь. Соответственно, начинают страдать и иммунная, и сердечно-сосудистая системы, нервная тоже в этом процессе участвует. Плюс сахар — это лишний вес. Когда повышается уровень глюкозы, сначала происходит выброс инсулина — он растаскивает все по клеткам. Потом достаточно быстро человек опять захочет есть, почувствует отсутствие энергии. Ему захочется снова такой же кусочек шарлотки, может быть, уже не один», — заключила она.

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