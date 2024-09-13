BI.ZONE обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры на ВЭФ-2024

Эксперты BI.ZONE TDR смогли обеспечить непрерывный оперативный мониторинг ИТ-инфраструктуры Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что атаки на ресурсы крупных мероприятий могут грозить утечкой персональных данных участников и спикеров, а также нарушить работу форума.

Поэтому аналитики BI.ZONE TDR во время всего ВЭФ проводили непрерывный мониторинг ИТ-инфраструктуры.

Как отметил руководитель BI.ZONE TDR Андрей Шаляпин, для обеспечения кибербезопасности на ВЭФ была внедрена система мониторинга не только внутренних, но и внешних элементов ИТ-инфраструктуры.

«Мы оставались в постоянном взаимодействии со штабом кибербезопасности форума. Благодаря этому среднее время реагирования составило 14 минут», — сказал он.

Ранее эксперты BI.ZONE TDR представили аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 года. Согласно данным исследования, лидерами по числу киберинцидентов остаются промышленность, ИТ и финансовая отрасль.