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BI.ZONE обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры на ВЭФ-2024

Среднее время реагирования на угрозу кибербезопасности на ВЭФ составило 14 минут

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Фонд «Росконгресс»

Эксперты BI.ZONE TDR смогли обеспечить непрерывный оперативный мониторинг ИТ-инфраструктуры Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что атаки на ресурсы крупных мероприятий могут грозить утечкой персональных данных участников и спикеров, а также нарушить работу форума.

Поэтому аналитики BI.ZONE TDR во время всего ВЭФ проводили непрерывный мониторинг ИТ-инфраструктуры.

Как отметил руководитель BI.ZONE TDR Андрей Шаляпин, для обеспечения кибербезопасности на ВЭФ была внедрена система мониторинга не только внутренних, но и внешних элементов ИТ-инфраструктуры.

«Мы оставались в постоянном взаимодействии со штабом кибербезопасности форума. Благодаря этому среднее время реагирования составило 14 минут», — сказал он.

Ранее эксперты BI.ZONE TDR представили аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 года. Согласно данным исследования, лидерами по числу киберинцидентов остаются промышленность, ИТ и финансовая отрасль.

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ВЭФ-2024
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