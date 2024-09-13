Задержан гендиректор Главтатдортранса

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержали гендиректора Главтатдортранса Эдуарда Данилова. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что он провел сутки в изоляторе временного содержания.

В июне Тверской суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении Кельбаха за злоупотребление служебными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР рассказали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительную выплату в размере 2 млрд рублей акционерному обществу «Крокус интернешнл».

В то же время Счетная палата подчеркивала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Ранее сообщалось, что «Автодор» хочет нанести на дороги музыкальную разметку.