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Задержан гендиректор Главтатдортранса

Задержан гендиректор Главтатдортранса Эдуард Данилов

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Государственный Совет Республики Татарстан

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержали гендиректора Главтатдортранса Эдуарда Данилова. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что он провел сутки в изоляторе временного содержания.

В июне Тверской суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении Кельбаха за злоупотребление служебными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР рассказали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительную выплату в размере 2 млрд рублей акционерному обществу «Крокус интернешнл».

В то же время Счетная палата подчеркивала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Ранее сообщалось, что «Автодор» хочет нанести на дороги музыкальную разметку.

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