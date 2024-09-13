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Меркачева рассказала, как пройдут похороны Сванидзе

Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в семейном кругу в закрытом формате

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Евгений Одиноков/РИА Новости

На похоронах телеведущего и общественного деятеля Николая Сванидзе будут присутствовать только родственники. Об этом в своем Telegram-канале рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала правозащитница.

11 сентября 2024 года Сванидзе скончался в возрасте 69 лет в своей московской квартире. По данным Telegram-канала SHOT, в последние два месяца Сванидзе с трудом разговаривал и не отвечал на звонки. В день смерти ему стало плохо, жена вызвала скорую. Медики около часа пытались реанимировать ведущего, однако его состояние быстро ухудшалось, около полуночи у журналиста остановилось сердце. Врачи констатировали смерть от острой сердечной недостаточности.

Сванидзе известен как ведущий ряда программ на российском телевидении. Он также был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. До 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека.

Ранее журналист Максим Шевченко объяснил драку со Сванидзе в 2018 году.

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