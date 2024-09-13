В Ивано-Франковской области поврежден объект инфраструктуры

Министерство энергетики Украины сообщило в своем Telegram-канале, что объект промышленной инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе страны.

«В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара выключалась воздушная линия, были обесточены бытовые потребители электроэнергии. Впоследствии питание было восстановлено.

Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар оружием воздушного базирования по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области Украины. Там отметили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. 13 сентября стало известно, что взрывы произошли на окраине города Одессы на юге Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее в ФРГ высказались об ударах оружием ЕС вглубь РФ.