На счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружили 30 млн рублей

На счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова были обнаружены более 30 млн рублей, эти средства арестованы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следователями Главного военного следственного управления СК РФ в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — сказала она.

Попова арестовали 17 мая, но через два месяца перевели под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие утверждает, что он причастен к хищению свыше 1,7 тыс. тонн металлических изделий на сумму 130 млн рублей.

Следственный комитет РФ официально предъявил Попову обвинения по статье «Мошенничество» 4 сентября. Экс-замминистра не признал свою вину, отказался давать показания и не захотел сотрудничать со следствием.

Ранее был подсчитан ущерб по коррупционным делам генералов Минобороны.