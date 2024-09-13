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Родителям рассказали, почему у ребенка формируется плохой почерк

Специалист Дьячкова: плохой почерк у детей может быть из-за неразвитых мышц рук

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Shutterstock

Плохой почерк у ребенка может быть вызван неразвитыми мышцами рук. Об этом kp.ru рассказала учитель начальных классов с 30-летним стажем, нейропсихолог Татьяна Дьячкова.

«Мы пишем ногтевыми фалангами. Они заканчивают формироваться как раз к семи годам. Обычно родителям проще самим покормить ребенка, застегнуть ему пуговицы, завязать шнурки. Но необходимые мышечные движения появятся, когда ребенок натренируется: сам завяжет определенное количество узелков на шнурках, застегнет сколько надо пуговиц», — сказала эксперт.

По ее словам, детям также стоит заниматься вязанием, вышиванием, бисероплетением, аппликацией, собирать конструкторы, чтобы развивать мышцы рук. Помимо этого, плохой почерк может быть связан с тем, что в каком-то отделе мозга у ребенка стоит блок. В этом случае Дьячкова рекомендует сделать коррекцию мозговой деятельности, чтобы он играл с мячом, машинками и куклами.

Невролог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина до этого рассказала «Газете.Ru», что плохой почерк у ребенка можно исправить с помощью специальных упражнений для развития мелкой моторики и мышц руки, а также зрительного внимания и усидчивости.

Ранее сообщалось, что нейросеть поможет офисному приложению в Windows понимать плохой почерк.

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